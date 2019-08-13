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ПЕРВАЯ В РОССИИ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГИБКОГО КАМНЯ И МРАМОРА

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Высокое качество ГИБКОГО КАМНЯ и МРАМОРА за счет уникальной технологии и автоматизации производства.

ФРЕСКИ
Гибкий мрамор и кирпич на сетке с пленкой от производителя!
Скидки от 20 до 70%.
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+7 (925) 717-41-88
+7 (925) 138-19-90

г. Москва
ул. Рябиновая д.43, к.2
Сэкономьте на покупке ГИБКОГО КАМНЯ / КИРПИЧА
у производителя, сократив расходы на отделку
от 20 до 70%.
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+7 (925)138-19-90
﻿+7 (925)717-41-88

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ул. Рябиновая 43, к.2 , оф.114

Сенат-Техногрупп Фасад
Web: www.stgfasad.ru
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ail: sale@stgfasad.ru
Mobile: +7(911) 970-00-41
Address: г. Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д.10, ТК Ланской, оф. 57
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СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП ПРОИЗВОДСТВО ПРОДАЖА МОНТАЖ

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+7 (925) 138-30-38 // +7(925) 138-19-90 // +7(925) 717-41-88 // 


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гибкий кирпич для фасада купить

СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП
ПРОИЗВОДСТВО / ПРОДАЖА / МОНТАЖ

КИРПИЧ НА СЕТКЕ С ЗАЩИТНОЙ
ПЛЕНКОЙ
ОТДЕЛКА В КОРОТКИЙ СРОК С
МИНИМАЛЬНЫМИ ВЛОЖЕНИЯМИ

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДАЖА
МОНТАЖ
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
Сделано в России

КИРПИЧ НА СЕТКЕ с защитной пленкой компании СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП - декоративный отделочный материал для интерьеров и фасадов.

Долговечное покрытие производится из натуральной мраморной крошки(90%) и водных акриловых дисперсий. Материал устойчив к воздействию ультрафиолета и погодных явлений.

Применяя данный вид продукции вы можете значительно сократить сроки и затраты на проведение работ и при этом получить отличный результат.

КИРПИЧ
БЕТОН
ГАЗО И ПЕНОБЛОК
ОСБ
ПРОЧИЕ
ДЛЯ КАКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
от -50*С до +70*С
НАТУРАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
90% мраморная крошка
СТОЙКОСТЬ КО ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПРОСТОЙ МОНТАЖ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
более 35 лет
ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА
РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
100%
кирпич на сетке с пленкой

Кирпич на сетке с защитной пленкой компании СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП - декоративный отделочный материал для интерьеров и фасадов.
Долговечное покрытие производится из натуральной мраморной крошки и водных акриловых дисперсий. Материал устойчив к воздействию ультрафиолета и погодных явлений.
Применяя данный вид продукции вы можете значительно сократить сроки и затраты на проведение работ и при этом получить отличный результат.

КИРПИЧ
БЕТОН
ГАЗО И ПЕНОБЛОК
ОСБ
ПРОЧИЕ
ДЛЯ КАКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕРМОСТОЙКИЙ
от -50*С до +70*С
НАТУРАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
90% мраморная крошка
СТОЙКОСТЬ КО ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПРОСТОЙ МОНТАЖ
ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ
ДОЛГОВЕЧНЫЙ
более 35 лет
ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА
РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ
100%
кирпич на сетке с пленкой

КИРПИЧ НА СЕТКЕ СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП

Размер модуля.........................
Размер кирпича........................
Толщина расшивки между кирпичами.................................
Полезная площадь одного
модуля
Вес одного модуля...................
Вес упаковки.............................
Размер упаковки.......................
В упаковке к-во модулей..........
В упаковке к-во м2...................
отделать фасад
О ПРОДУКЦИИ
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МОНТАЖ
КЛЕЙ
ДИЛЕРАМ
Премиум
БК
1260 х 1110 мм
240 х 60 х 2 мм

10 мм

1.26 м2
2.8
28-30 кг
1140х220х140 мм
8 шт
10.08 м2
1260 х 1000 мм
240 х 60 х 1.5 мм

10 мм

1.26 м2
2.8
20-21 кг
1050х220х140 мм
8 шт
10.08 м2
отделать фасад
Премиум\БК
Лайн

КАТАЛОГ

КАТАЛОГ

СЕРИЯ "ПРЕМИУМ"
При отсутствии товара на складе заказы к изготовлению принимаются от 3-х упаковок.

СЕРИЯ "БК"

При отсутствии товара на складе заказы к изготовлению принимаются от 3-х упаковок.

Финишное покрытие акриловое для гибкого камня 3л
Финишное покрытие акриловое
для гибкого кирпича 3кг
в наличии
1485
р.
подробнее
купить
лак для гибкого камня 5.6л
Финишное покрытие акриловое
для гибкого кирпича 5.4кг
в наличии
2530
р.
подробнее
купить
Финишное покрытие акриловое для гибкого камня 10.7 л
Финишное покрытие акриловое
для гибкого кирпича 10.7кг
в наличии
4180
р.
подробнее
купить
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**ВНИМАНИЕ!!! Цвет и оттенок на сайте могут отличаться от цвета и оттенка товара на складе!

С КИРПИЧОМ НА СЕТКЕ ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ ФАСАДНЫЙ ДЕКОР

Лучшие цены на популярные позиции
КАТАЛОГ ФАСАДНОГО ДЕКОРА

КЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Мы не производим клеевые составы для монтажа кирпича на сетке с пленкой, так как в продаже достаточно различных вариантов, которые помогают решить вопросы монтажа качественно. Кроме того, вы сможете приобрести клеевую смесь в своем районе и вам не потребуется транспортировать издалека.
В вашем городе есть свой производитель или поставщик данной продукции.

На что стоит обратить внимание при покупке клеевого состава:
1. Следует использовать клей для бассейнов или мозаичных работ ( сильной фиксации)
2. Для наружных работ
3. Влаго и морозостойкий

Наши заказчики используют:

Есть вопросы по материалам или клеевым составам? Вы хотите сделать заказ или заказать доставку? Вы решили воспользоваться услугами наших монтажников? Закажите обратный звонок - наши менеджеры свяжутся с вами и помогут решить все вопросы.

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Хотите увидеть как будет выглядеть ваш фасад или интерьер - наши специалисты подберут материал и сделают визуализацию вашего объекта.

ПОДОБРАТЬ ВАРИАНТЫ

Мы не производим клеевые составы для монтажа кирпича на сетке с пленкой, так как в продаже достаточно различных вариантов, которые помогают решить вопросы монтажа качественно. Кроме того, вы сможете приобрести клеевую смесь в своем районе и вам не потребуется транспортировать издалека.
В вашем городе есть свой производитель или поставщик данной продукции.

На что стоит обратить внимание при покупке клеевого состава:
1. Следует использовать клей для бассейнов или мозаичных работ ( сильной фиксации)
2. Для наружных работ
3. Влаго и морозостойкий

Наши заказчики используют:

Есть вопросы по материалам или клеевым составам? Вы хотите сделать заказ или заказать доставку? Вы решили воспользоваться услугами наших монтажников? Закажите обратный звонок - наши менеджеры свяжутся с вами и помогут решить все вопросы.

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Хотите увидеть как будет выглядеть ваш фасад или интерьер - наши специалисты подберут материал и сделают визуализацию вашего объекта.

ПОДОБРАТЬ ВАРИАНТЫ

УСЛУГИ

специалисты компании СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП произведут следующие виды работ

УСЛУГИ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
МОНТАЖ
ПОДБОР МАТЕРИАЛА
ЗАМЕР

МОНТАЖ КИРПИЧА НА СЕТКЕ

МОНТАЖ КИРПИЧА НА СЕТКЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ! Монтажные работы следует проводить при температуре от +5*С при сухой погоде.

Монтаж кирпича на сетке с защитной пленкой достаточно прост и не потребует специальных навыков. Важно правильно подготовить стены и правильно подобрать клеевой состав.
С монтажом наши клиенты справляются самостоятельно по инструкции. Это позволяет значительно сэкономить бюджет.
Инструкцию в текстовом формате можно скачать здесь.

Заказать монтаж кирпича на сетке с пленкой вы можете у нас. Специалисты компании произведут работы качественно и в короткие сроки. Стоимость работ рассчитывается исходя из объема работ, подготовки стен, этажности, удаленности объекта

Закажите монтаж по телефону +7 (916) 828-81-48 или заполните форму и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей.

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
РЕКОМЕНДАЦИЯ! Монтажные работы следует проводить при температуре от +5*С при сухой погоде.

Монтаж кирпича на сетке с защитной пленкой достаточно прост и не потребует специальных навыков. Важно правильно подготовить стены и правильно подобрать клеевой состав.
С монтажом наши клиенты справляются самостоятельно по инструкции. Это позволяет значительно сэкономить бюджет.
Инструкцию в текстовом формате можно скачать здесь.

Заказать монтаж кирпича на сетке с пленкой вы можете у нас. Специалисты компании произведут работы качественно и в короткие сроки. Стоимость работ рассчитывается исходя из объема работ, подготовки стен, этажности, удаленности объекта

Закажите монтаж по телефону +7 (916) 828-81-48 или заполните форму и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей.

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Удаление защитной пленки следует производить после полного высыхания клеевого состава, что напрямую зависит от температурных и атмосферных условий при монтаже кирпича. Также имеет значение на какую поверхность производился монтаж. Так как различные поверхности имеют различную степень впитывания. При полном высыхании клея пленка с кирпича отделяется легко.
Важно! Монтажные работы производятся при температуре выше +5*С

Хранить материал следует в СУХОМ помещении. Если доставка или хранение кирпича на сетке СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП производилась в холодное время года, то рекомендуется при получении дать кирпичу адаптироваться в теплом помещении («прогреться»), а затем раскрывать и монтировать сложенные модули кирпича.
В теплое время года материал может храниться в СУХОМ месте без доступа влаги.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ

ГАЛЕРЕЯ

ГАЛЕРЕЯ

ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ

ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ

Заказывал кирпич на дом 200м2. Через сайт. Дом непростой, из старого кирпича весь фигурный. Пришлось делать расчеты по метражу. Менеджер помог, объяснил как фасад подготовить, подсказал как лучше обыграть все неровности. Покупкой остался доволен.

Петр Сергеевич

Искала материал для отделки фасада каркасника. Хотелось сделать под кирпич, но все варианты очень тяжелые. Случайно увидела рекламу этого кирпича. Все просчитали с менеджером и монтаж заказала. теперь домик-конфетка. Соседи спрашивают как такой получился?

Дети мою дача решили перестроить, чтобы мне удобнее было. Сделали пристройку полукруглую, а дом у меня кирпичный. Обратилась в эту компанию, чтобы помогли подобрать цвет под мой дом. Хочу сказать большое спасибо, сделали на совесть
У меня дома большой спортзал. По дизайн проекту нужна была отделка под кирпич. Стены у меня гипсокартонные - получалось нужно что-то легкое. Вот вышел на СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП. Нашли с дизайнером общий язык. Заказ сделали и отгрузили за 7 дней. Рекомендую
Елена
Инна Арнольдовна
Максим

Заказывал кирпич на дом 200м2. Через сайт. Дом непростой, из старого кирпича весь фигурный. Пришлось делать расчеты по метражу. Менеджер помог, объяснил как фасад подготовить, подсказал как лучше обыграть все неровности. Покупкой остался доволен.

Петр Сергеевич

Искала материал для отделки фасада каркасника. Хотелось сделать под кирпич, но все варианты очень тяжелые. Случайно увидела рекламу этого кирпича. Все просчитали с менеджером и монтаж заказала. теперь домик-конфетка. Соседи спрашивают как такой получился?

Дети мою дача решили перестроить, чтобы мне удобнее было. Сделали пристройку полукруглую, а дом у меня кирпичный. Обратилась в эту компанию, чтобы помогли подобрать цвет под мой дом. Хочу сказать большое спасибо, сделали на совесть
У меня дома большой спортзал. По дизайн проекту нужна была отделка под кирпич. Стены у меня гипсокартонные - получалось нужно что-то легкое. Вот вышел на СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП. Нашли с дизайнером общий язык. Заказ сделали и отгрузили за 7 дней. Рекомендую
Елена
Инна Арнольдовна
Максим

ДОСТАВКА И ОПЛАТА

ДОСТАВКА И ОПЛАТА

Осуществляем курьерскую доставку по Москве и МО. Доставка по РФ и СНГ транспортными компаниями: ПЭК, Деловые линии, КИТ и пр.

Стоимость доставки разными компаниями может отличаться. Прибавьте на транспортные расходы к стоимости 1 м2 30-40 руб.

Точнее рассчитать стоимость доставки вам помогут наши менеджеры. Для этого оставьте заявку.
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ
Осуществляем курьерскую доставку по Москве и МО. Доставка по РФ и СНГ транспортными компаниями: ПЭК, Деловые линии, КИТ и пр.

Стоимость доставки разными компаниями может отличаться. Прибавьте на транспортные расходы к стоимости 1 м2 30-40 руб.

Точнее рассчитать стоимость доставки вам помогут наши менеджеры. Для этого оставьте заявку.
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ

ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ?

ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ?

1.Заполните форму - наш менеджер перезвонит вам и вы обсудите детали вашего заказа.
2. Мы перезваниваем вам и согласовываем необходимое количество кирпича на сетке, его цвет, форму оплаты и доставку курьером или транспортной компанией
3. После согласования мы выставим счет-договор по электронной почте (для юр.лиц потребуются реквизиты предприятия)

4. После поступления денег на расчетный счет мы отправляем вам груз и сопроводительные документы выбранной транспортной компанией или курьерской службой.
5. По прибытии груза на терминал вы получаете от ТК уведомление и забираете ваш заказ на складе ТК. Оплата за доставку производится при получении товара.
2. Мы перезваниваем вам и согласовываем необходимое количество кирпича на сетке, его цвет, форму оплаты и доставку курьером или транспортной компанией
3. После согласования мы выставим счет-договор по электронной почте (для юр.лиц потребуются реквизиты предприятия)

4. После поступления денег на расчетный счет мы отправляем вам груз и сопроводительные документы выбранной транспортной компанией или курьерской службой.
5. По прибытии груза на терминал вы получаете от ТК уведомление и забираете ваш заказ на складе ТК. Оплата за доставку производится при получении товара.