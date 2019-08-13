КИРПИЧ НА СЕТКЕ с защитной пленкой компании СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП - декоративный отделочный материал для интерьеров и фасадов.
Долговечное покрытие производится из натуральной мраморной крошки(90%) и водных акриловых дисперсий. Материал устойчив к воздействию ультрафиолета и погодных явлений.
Применяя данный вид продукции вы можете значительно сократить сроки и затраты на проведение работ и при этом получить отличный результат.
КИРПИЧ
БЕТОН
ГАЗО И ПЕНОБЛОК
ОСБ
ПРОЧИЕ
ДЛЯ КАКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ от -50*С до +70*С
НАТУРАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 90% мраморная крошка
СТОЙКОСТЬ КО ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПРОСТОЙ МОНТАЖ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ более 35 лет
ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА
РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ 100%
Кирпич на сетке с защитной пленкой компании СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП - декоративный отделочный материал для интерьеров и фасадов. Долговечное покрытие производится из натуральной мраморной крошки и водных акриловых дисперсий. Материал устойчив к воздействию ультрафиолета и погодных явлений. Применяя данный вид продукции вы можете значительно сократить сроки и затраты на проведение работ и при этом получить отличный результат.
КИРПИЧ
БЕТОН
ГАЗО И ПЕНОБЛОК
ОСБ
ПРОЧИЕ
ДЛЯ КАКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕРМОСТОЙКИЙ от -50*С до +70*С
НАТУРАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 90% мраморная крошка
СТОЙКОСТЬ КО ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПРОСТОЙ МОНТАЖ
ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ
ДОЛГОВЕЧНЫЙ более 35 лет
ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА
РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ 100%
КИРПИЧ НА СЕТКЕ СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП
Размер модуля......................... Размер кирпича........................ Толщина расшивки между кирпичами................................. Полезная площадь одного модуля Вес одного модуля................... Вес упаковки............................. Размер упаковки....................... В упаковке к-во модулей.......... В упаковке к-во м2...................
Мы не производим клеевые составы для монтажа кирпича на сетке с пленкой, так как в продаже достаточно различных вариантов, которые помогают решить вопросы монтажа качественно. Кроме того, вы сможете приобрести клеевую смесь в своем районе и вам не потребуется транспортировать издалека. В вашем городе есть свой производитель или поставщик данной продукции.
На что стоит обратить внимание при покупке клеевого состава: 1. Следует использовать клей для бассейнов или мозаичных работ ( сильной фиксации) 2. Для наружных работ 3. Влаго и морозостойкий
Наши заказчики используют:
Есть вопросы по материалам или клеевым составам? Вы хотите сделать заказ или заказать доставку? Вы решили воспользоваться услугами наших монтажников? Закажите обратный звонок - наши менеджеры свяжутся с вами и помогут решить все вопросы.
Мы не производим клеевые составы для монтажа кирпича на сетке с пленкой, так как в продаже достаточно различных вариантов, которые помогают решить вопросы монтажа качественно. Кроме того, вы сможете приобрести клеевую смесь в своем районе и вам не потребуется транспортировать издалека. В вашем городе есть свой производитель или поставщик данной продукции.
На что стоит обратить внимание при покупке клеевого состава: 1. Следует использовать клей для бассейнов или мозаичных работ ( сильной фиксации) 2. Для наружных работ 3. Влаго и морозостойкий
Наши заказчики используют:
Есть вопросы по материалам или клеевым составам? Вы хотите сделать заказ или заказать доставку? Вы решили воспользоваться услугами наших монтажников? Закажите обратный звонок - наши менеджеры свяжутся с вами и помогут решить все вопросы.
специалисты компании СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП произведут следующие виды работ
УСЛУГИ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
МОНТАЖ
ПОДБОР МАТЕРИАЛА
ЗАМЕР
Визуализация – это возможность примерить на ваш объект разные варианты кирпича на сетке, которыми вы планируете отделать фасад или интерьер, но пока не можете представить как это будет выглядеть.
Просим вас не путать визуализацию и дизайн-проект. Визуализация – это техническое программное оформление.
Стоимость услуги от 3000 рублей в зависимости от сложности задачи и наличия различных нестандартных элементов (ниши, эркеры, углы, декоративные детали и пр.), которые планируется отделать контрастным кирпичом.
В данную стоимость входит разработка трех стандартных цветовых решений или один нестандартный. Срок выполнения – обычно 1-3 дня.
Для выполнения услуги 3D визуализации нашему дизайнеру потребуется: 1. Фото вашего дома(интерьера) с 4-х сторон + фото дома с углами + сложные декоративные элементы (если такие имеются) 2. Размеры дома(интерьера) – габариты, размеры окон, дверей и пр. 3. Выбранные вами цвета кирпича СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП
Информацию отправьте на нашу почту: info@tpk-gk.ru и наш дизайнер свяжется с вами для обсуждения деталей.
МОНТАЖ КИРПИЧА НА СЕТКЕ
МОНТАЖ КИРПИЧА НА СЕТКЕ
РЕКОМЕНДАЦИЯ! Монтажные работы следует проводить при температуре от +5*С при сухой погоде.
Монтаж кирпича на сетке с защитной пленкой достаточно прост и не потребует специальных навыков. Важно правильно подготовить стены и правильно подобрать клеевой состав. С монтажом наши клиенты справляются самостоятельно по инструкции. Это позволяет значительно сэкономить бюджет. Инструкцию в текстовом формате можно скачать здесь.
Заказать монтаж кирпича на сетке с пленкой вы можете у нас. Специалисты компании произведут работы качественно и в короткие сроки. Стоимость работ рассчитывается исходя из объема работ, подготовки стен, этажности, удаленности объекта
Закажите монтаж по телефону +7 (916) 828-81-48 или заполните форму и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей.
РЕКОМЕНДАЦИЯ! Монтажные работы следует проводить при температуре от +5*С при сухой погоде.
Монтаж кирпича на сетке с защитной пленкой достаточно прост и не потребует специальных навыков. Важно правильно подготовить стены и правильно подобрать клеевой состав. С монтажом наши клиенты справляются самостоятельно по инструкции. Это позволяет значительно сэкономить бюджет. Инструкцию в текстовом формате можно скачать здесь.
Заказать монтаж кирпича на сетке с пленкой вы можете у нас. Специалисты компании произведут работы качественно и в короткие сроки. Стоимость работ рассчитывается исходя из объема работ, подготовки стен, этажности, удаленности объекта
Закажите монтаж по телефону +7 (916) 828-81-48 или заполните форму и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей.
Удаление защитной пленки следует производить после полного высыхания клеевого состава, что напрямую зависит от температурных и атмосферных условий при монтаже кирпича. Также имеет значение на какую поверхность производился монтаж. Так как различные поверхности имеют различную степень впитывания. При полном высыхании клея пленка с кирпича отделяется легко. Важно! Монтажные работы производятся при температуре выше +5*С
Хранить материал следует в СУХОМ помещении. Если доставка или хранение кирпича на сетке СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП производилась в холодное время года, то рекомендуется при получении дать кирпичу адаптироваться в теплом помещении («прогреться»), а затем раскрывать и монтировать сложенные модули кирпича. В теплое время года материал может храниться в СУХОМ месте без доступа влаги.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
ГАЛЕРЕЯ
ГАЛЕРЕЯ
ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ
ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ
Заказывал кирпич на дом 200м2. Через сайт. Дом непростой, из старого кирпича весь фигурный. Пришлось делать расчеты по метражу. Менеджер помог, объяснил как фасад подготовить, подсказал как лучше обыграть все неровности. Покупкой остался доволен.
Петр Сергеевич
Искала материал для отделки фасада каркасника. Хотелось сделать под кирпич, но все варианты очень тяжелые. Случайно увидела рекламу этого кирпича. Все просчитали с менеджером и монтаж заказала. теперь домик-конфетка. Соседи спрашивают как такой получился?
Дети мою дача решили перестроить, чтобы мне удобнее было. Сделали пристройку полукруглую, а дом у меня кирпичный. Обратилась в эту компанию, чтобы помогли подобрать цвет под мой дом. Хочу сказать большое спасибо, сделали на совесть
У меня дома большой спортзал. По дизайн проекту нужна была отделка под кирпич. Стены у меня гипсокартонные - получалось нужно что-то легкое. Вот вышел на СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП. Нашли с дизайнером общий язык. Заказ сделали и отгрузили за 7 дней. Рекомендую
Елена
Инна Арнольдовна
Максим
Заказывал кирпич на дом 200м2. Через сайт. Дом непростой, из старого кирпича весь фигурный. Пришлось делать расчеты по метражу. Менеджер помог, объяснил как фасад подготовить, подсказал как лучше обыграть все неровности. Покупкой остался доволен.
Петр Сергеевич
Искала материал для отделки фасада каркасника. Хотелось сделать под кирпич, но все варианты очень тяжелые. Случайно увидела рекламу этого кирпича. Все просчитали с менеджером и монтаж заказала. теперь домик-конфетка. Соседи спрашивают как такой получился?
Дети мою дача решили перестроить, чтобы мне удобнее было. Сделали пристройку полукруглую, а дом у меня кирпичный. Обратилась в эту компанию, чтобы помогли подобрать цвет под мой дом. Хочу сказать большое спасибо, сделали на совесть
У меня дома большой спортзал. По дизайн проекту нужна была отделка под кирпич. Стены у меня гипсокартонные - получалось нужно что-то легкое. Вот вышел на СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП. Нашли с дизайнером общий язык. Заказ сделали и отгрузили за 7 дней. Рекомендую
Елена
Инна Арнольдовна
Максим
ДОСТАВКА И ОПЛАТА
ДОСТАВКА И ОПЛАТА
Осуществляем курьерскую доставку по Москве и МО. Доставка по РФ и СНГ транспортными компаниями: ПЭК, Деловые линии, КИТ и пр.
Стоимость доставки разными компаниями может отличаться. Прибавьте на транспортные расходы к стоимости 1 м2 30-40 руб.
Точнее рассчитать стоимость доставки вам помогут наши менеджеры. Для этого оставьте заявку.