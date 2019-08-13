Мы не производим клеевые составы для монтажа кирпича на сетке с пленкой, так как в продаже достаточно различных вариантов, которые помогают решить вопросы монтажа качественно. Кроме того, вы сможете приобрести клеевую смесь в своем районе и вам не потребуется транспортировать издалека.

В вашем городе есть свой производитель или поставщик данной продукции.



На что стоит обратить внимание при покупке клеевого состава:

1. Следует использовать клей для бассейнов или мозаичных работ ( сильной фиксации)

2. Для наружных работ

3. Влаго и морозостойкий



Наши заказчики используют:





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